Ex-wiskundelerares leidde 'koolstofmaffia' die voor 385 miljoen euro fraudeerde

In Frankrijk begint vandaag een rechtszaak tegen een bende onder leiding van een voormalige wiskundelerares die voor 385 miljoen euro met emissierechten fraudeerde. De 59-jarige Christiane Melgrani bestuurde haar criminele onderneming vanuit een pizzeria in de Zuid-Franse stad Marseille met ijzeren hand. Een groot deel van het geld is nog steeds spoorloos.

Meer dan dertig verdachte bendeleden van de 'koolstofmaffia' staan terecht, onder wie familieleden van de vrouw, criminelen, ex-gevangenen en prostituees. Melgrani liet hen bv's en bankrekeningen openen over de hele wereld, van Hongkong en Zwitserland tot Letland en Nieuw-Zeeland. "Haar eigen advocaat noemt Melgrani een vrouw met ballen van staal", zegt correspondent Frank Renout.

De bende maakte gebruik van een relatief nieuw verschijnsel: de handel in emissierechten die eind jaren negentig in het Kyoto-protocol was afgesproken. "Niemand wist precies hoe de handel in emissies werkte, dus de controle was gebrekkig", zegt Renout.

Bende roomde btw af

In Kyoto was afgesproken dat bedrijven emissierechten kregen: ze mochten voortaan een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten. Wie minder de lucht in blies, mocht een deel van zijn rechten doorverkopen aan bijvoorbeeld een bedrijf dat meer vervuilde.

De bende van Melgrani kocht in het buitenland btw-vrije CO2-rechten op. Die rechten werden vanuit Frankrijk doorverkocht, mét de in dat land verplichte btw. De bende stak het btw-bedrag echter in eigen zak. Zo werd sinds 2008 voor 385 miljoen euro verduisterd, halverwege 2009 liep de bende tegen de lamp.

De rechtszaak tegen de bende neemt waarschijnlijk zo'n twee maanden in beslag.