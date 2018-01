'Maak koopzondag inzet gemeenteraadsverkiezingen'

Niet geheel onverwacht ziet de ChristenUnie liever dat de zondagsrust het wint, al is de partij op zich niet tegen de koopzondag als verkiezingsonderwerp.

"We staan op 21 maart voor de keuze", zegt partijleider Segers. "Of we offeren alles op aan de 24-uurseconomie, dus ook het gezinsleven van de gewone winkelier. Of we kiezen voor een dag vrij zodat hij niet zeven dagen in de week open hoeft te blijven."

Segers zegt dat grote winkelketens wel genoeg geld en personeel hebben om zeven dagen per week open te zijn. Maar een winkelier die alleen staat, redt dat volgens hem niet.