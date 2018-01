Veel minder merels geteld in nationale vogeltelling

Tijdens de nationale vogeltelling zijn dit jaar veel minder merels geteld dan in andere jaren. Daardoor is de merel uit de top-3 van meest getelde vogels verdwenen. De mus staat zoals gewoonlijk op één, de koolmees op twee en de pimpelmees op drie.

Meer dan 50.000 mensen telden dit weekend in hun eigen tuin het aantal vogels. Het was de vijftiende Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek.



Usutu-virus

Gemiddeld werd in elke tuin anderhalve merel geteld, terwijl dit in voorgaande jaren boven de twee lag. Oorzaak van de achteruitgang van de merel is mogelijk het voor merels dodelijke usutu-virus. Vooral in Oost-Nederland waren merels de afgelopen jaren het slachtoffer van dit virus.

De huismus was net als voorgaande jaren veruit de meest getelde vogelsoort. Meestal zitten musjes in groepjes bij elkaar, gemiddeld met z'n achten.

Voorlopig

De mensen die meedoen met de vogeltelling, kunnen nog tot morgen 12 uur hun resultaten insturen. De top-10 die nu is gemeld, is daarmee een voorlopige notering. Tussen haakjes de plek in de ranglijst van vorig jaar: 1. Huismus (1) 2. Koolmees (2) 3. Pimpelmees (5) 4. Kauw (4) 5. Merel (3) 6. Vink (6) 7. Turkse tortel (7) 8. Houtduif (8) 9. Ekster (11) 10. Roodborst (10)