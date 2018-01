Wateroverlast bij Nederlands Watermuseum Arnhem

De slogan 'geraakt door water' van het Nederlands Watermuseum in Arnhem is vandaag letterlijk van toepassing. Het museum kampt met wateroverlast door een gesprongen drinkwaterleiding in de buurt en is daarom gesloten.

Door de leidingbreuk is een grote hoeveelheid water richting het museum in het Sonsbeekpark gelopen. Ook het naastgelegen restaurant staat blank, meldt Omroep Gelderland.

De brandweer probeert het water weg te pompen. Het is niet bekend hoe groot de schade in het gebouw is.

Reparatie

Volgens waterleidingbedrijf Vitens ontstond de breuk vanochtend en zijn de reparatiewerkzaamheden in volle gang. "Als gevolg van de leidingbreuk is er sprake van minder of geen waterdruk", schrijft Vitens op zijn website.

Vorige maand had het Watermuseum ook al te maken met wateroverlast. Smeltende sneeuw veroorzaakte toen problemen.