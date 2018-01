Grammy-genomineerde Reinbert de Leeuw: 'Het zou fantastisch zijn'

Dirigent, componist, pianist en voorvechter van de hedendaagse klassieke muziek Reinbert de Leeuw is de enige Nederlandse genomineerde voor de Grammy Awards, die komende nacht worden uitgereikt in New York. De Leeuw is met zijn 79 jaar ook de oudste genomineerde voor de belangrijkste muziekprijs van het jaar.

Hij is genomineerd in de categorie Best Classical Compendium, samen met producer Guido Tichelman, het Asko/Schönberg Ensemble en het Groot Omroepkoor. Ze namen de Complete Works for Ensemble & Choir van de Hongaarse componist György Kurtág op.

Uitdaging

De Leeuw werkte een tijd lang samen met de inmiddels 91-jarige Kurtág en promootte zijn muziek, onder meer door veel concerten aan hem te wijden. Ze bouwden een hechte band op.

De Leeuw is blij dat de opname er ligt. "Het was een project van jaren, de samenwerking met Kurtág ging met vallen en opstaan. Maar ook de componist is er gelukkig mee", vertelt hij. En over de Grammy: "Ik leef er niet naartoe, ik blijf er niet voor op, maar het zou fantastisch zijn."

De cd is alom geprezen. De Engelse krant The Guardian prijst de Nederlandse uitvoering vanwege de "toegewijde precisie en geëngageerdheid". Het Parool spreekt van "gedroomde opnamen" voor de componist, waarin de muziek "in het hart wordt getroffen".

Jay-Z

Er worden vanavond Grammy's uitgereikt in 84 categorieën, variërend van dance, rock en metal tot kindermuziek, opera en gesproken woord. De belangrijkste categorieën zijn album van het jaar, liedje van het jaar en beste nieuwe artiest.

De artiesten met de meeste nominaties zijn rapper Jay-Z (8), rapper Kendrick Lamar (7) en zanger Bruno Mars (6).