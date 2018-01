Olifant stapt over slagboom en wandelt rustig Laos binnen

Het is een Aziatische olifant die in China in het wild leeft in het grensgebied met Laos. Er zijn er zo'n 300.

Volgens een bewaker van de grenspost is de olifant van de beelden waarschijnlijk tijdens een zoektocht naar eten de grens overgestoken. "Het is nu winter en dan is er niet veel voedsel in de bossen. We zien wel vaker dat olifanten in dorpen in de buurt komen op zoek naar eten." De olifant keerde na zo'n anderhalf uur weer terug naar China. Op de terugweg ging het dier niet over, maar heel sneaky langs de slagboom.