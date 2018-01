Franse vrouw gered van 'killer mountain' in Pakistan, klimpartner vermist

Een Franse bergbeklimster is door een speciaal reddingsteam gered van de Pakistaanse berg Nanga Parbat. Dat schrijft het Poolse team op Facebook. De vrouw kwam samen met haar Poolse klimpartner vast te zitten op 7400 meter hoogte.

Elisabeth Revol en Tomasz Mackiewicz probeerden voor de derde keer de berg in het westen van de Himalaya te bedwingen. Eerdere pogingen in 2015 en 2016 mislukten vanwege slecht weer.

Het Poolse reddingsteam klom vannacht naar de plek waar voor het laatst contact was met de twee klimmers. Vanochtend kwam het bericht dat Revol levend was gevonden. Mackiewicz was niet bij haar. Ze zouden uit elkaar zijn gegaan omdat hij last had van bevriezing en sneeuwblindheid.

Killer mountain

De zoektocht naar de Poolse klimmer is opgegeven, omdat het voor de reddingswerkers te gevaarlijk is om nog verder te gaan. Revol is zo'n 1000 meter mee naar beneden genomen, waar ze opgehaald wordt door een helikopter.

De Nanga Parbat heeft de bijnaam 'killer mountain', vanwege het hoge aantal dodelijke slachtoffers voordat een bergbeklimmer in 1953 voor het eerst de top bereikte. Vorig jaar verdwenen twee klimmers uit Spanje en Argentiniƫ op de berg.