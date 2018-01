Tekenaar van Flippie Flink overleden

De Amerikaanse striptekenaar Mort Walker (94) is overleden. Walker is vooral bekend als geestelijk vader van de luie soldaat Flippie Flink (Beetle Bailey).

Oorlogsveteraan Walker bedacht Flippie Flink in de jaren 50. Aanvankelijk speelde de soldaat een rol in een andere strip, maar later besloot Walker om Flippie zijn eigen serie te geven. De stripreeks loopt nog steeds, al tekende Walker de laatste jaren niet alles zelf.

Walker zei dat het succes van Flippie Flink te danken was aan zijn lak aan autoriteit. "De meeste mensen zijn tegen autoriteit. Flippie ging altijd tegen zijn meerderen in. Ik denk dat veel mensen zich daarin konden inleven", vertelde hij in een interview in 2000.

De strips van Flippie Flink zijn wereldwijd in meer dan 1800 kranten verschenen. In Nederland stonden ze jarenlang in het tijdschrift Pep. Tegenwoordig zijn ze te vinden in de Eppo.

Walker maakte ook de strip De Familie Achterop, samen met tekenaar Dik Browne. De strip stond jarenlang achter op het weekblad Margriet.