Doden bij aanslag op politiebureau in Colombia

Bij een bomaanslag op een politiebureau in Colombia zijn vijf agenten om het leven gekomen. Ook zijn er 42 gewonden gevallen. De aanslag was in de havenstad Barranquilla, in het noorden van Colombia.

Waarschijnlijk brachten de daders het explosief op afstand tot ontploffing. Op dat moment was de wisseling van de wacht op het bureau en werden agenten bijgepraat over hun dagtaken. De politie noemt de aanslag een "barbaarse daad."

De politie heeft een verdachte aangehouden die de bom zou hebben geplaatst en tot ontploffing zou hebben gebracht. Op het moment van de aanslag werd ergens anders in de stad een overval gepleegd op een geldtransport. De explosie was mogelijk een afleidingsmanoeuvre.

Drugsbende

Volgens de burgemeester van de stad zit waarschijnlijk een drugsbende achter de aanslag. De politie heeft de afgelopen weken hard opgetreden tegen criminele groeperingen.

De autoriteiten hebben een beloning van omgerekend 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die naar de daders leidt.