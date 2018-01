Kritiek Israël op Poolse wet vernietigingskampen

Israël heeft scherpe kritiek op een nieuwe Poolse wet die de benaming 'Poolse vernietigingskampen' voor concentratiekampen van de nazi's strafbaar stelt. Wie in Polen nog spreekt van Poolse kampen, kan een boete krijgen of een gevangenisstraf van maximaal drie jaar.

De aanduiding 'Poolse kampen' suggereert volgens Polen ten onrechte dat het land medeverantwoordelijk was voor de Duitse nazi-kampen in Polen waar miljoenen mensen, hoofdzakelijk Joden, in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht.

Medeplichtig

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Poolse regering op de wet te corrigeren. Het Poolse parlement nam de wet gisteren aan. Israël vreest dat de wet misbruikt wordt om de Poolse rol bij de Jodenvervolging te ontkennen.

"Geen wet kan de historische waarheid veranderen", staat in een Israëlische verklaring. Premier Netanyahu laat weten dat de Poolse wet iedere grond mist. "Men kan de geschiedenis niet veranderen en de Holocaust ontkennen", zegt hij. Zijn minister van Financiën Moshe Kahlon schrijft dat het historisch bewezen is dat de nazi's steun hebben gekregen bij de Jodenvervolging, ook van Polen.

De Israëlische oppositieleider Lapid spreekt ook over Poolse medeplichtigheid. "Honderdduizenden Joden zijn op Poolse bodem vermoord zonder dat ze één Duitse officier tegenkwamen."