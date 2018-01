Zeker 14 doden bij schietpartij in nachtclub Brazilië

Bij een schietpartij in een nachtclub in Fortaleza, in het noordoosten van Brazilië, zijn zeker veertien mensen gedood. Zes mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 12.

Gewapende mannen vielen vannacht Forró do Gago binnen, een nachtclub annex disco niet ver van het Castelao-stadion, een van de stadions bij het WK voetbal in 2014.

Onder de slachtoffers waren volgens de Braziliaanse politie veel meisjes en vrouwen. Een woordvoerder zegt dat de schietpartij vermoedelijk te maken heeft met een oorlog tussen drugsbendes in het noordoosten van het land.