President Zeman van Tsjechië herkozen

In Tsjechië is president Milos Zeman herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar. Toen bijna alle stemmen geteld waren, gaf zijn rivaal Jiri Drahos zijn verlies toe. Zeman kreeg 51,6 procent van de stemmen, Drahos 48,4 procent.

Gisteren en vandaag werd de tweede ronde gehouden van de presidentsverkiezingen. Zeman had de eerste ronde met ruime voorsprong gewonnen, maar hij kwam niet in de buurt van de benodigde 50 procent.

In de tweede ronde werd een spannende strijd verwacht tussen de pro-Russische en anti-immigratie-kandidaat Zeman tegen de pro-Europese academicus Drahos, maar een echte nek-aan-nekrace bleef uit. De 73-jarige Zeman bedankte zijn kiezers en zei dat dit zijn laatste politieke overwinning was, waarmee hij een politieke rol na zijn tweede ambtstermijn uitsluit.

Zeman overweegt in zijn tweede termijn referenda uit te schrijven over het Tsjechische lidmaatschap van de NAVO en de Europese Unie. Hij won de verkiezingen met de leus 'Stop de immigratie en Drahos'. Tsjechië nam in heel 2017 172 migranten op.

Supporter Trump

Zeman was een van de weinige Europese staatshoofden die bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen Donald Trump steunden. Hij is voorstander van stopzetting van de Europese sancties tegen Rusland wegens de annexatie van de Krim.

Het presidentschap in Tsjechië is geen louter ceremoniële functie. De president heeft een beperkte uitvoerende macht en Zeman zocht in de voorafgaande jaren de grenzen van de macht op. Zo installeerde hij in 2013 een waarnemend kabinet van geestverwanten, tegen de wil van het parlement in. Hij is tegenstander van het opleggen van quota door de Europese Unie voor het opnemen van migranten.