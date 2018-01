Chriet Titulaer leeft voort als animatie

Vormgever Daan de Haan en reclamemaker Tim Arts werken in Venlo aan een opmerkelijk eerbetoon aan Chriet Titulaer. Ze ontwerpen een animatie-poppetje dat straks een educatieve functie moet krijgen.

"We zijn in gesprek om er educatieve video's van te maken. Die kun je bijvoorbeeld in het basisonderwijs gebruiken om kinderen technische en digitale mogelijkheden uit te leggen", aldus De Haan bij Omroep Venlo.

Schrijver, futuroloog, sterrenkundige, tv-persoonlijkheid en ontwerper van het 'Huis van de Toekomst' Chriet Titulaer overleed op 23 april 2017. Toen al waren De Haan en Arts druk bezig met een kunstwerk. Ze spraken over een 'monument', maar het was al snel duidelijk dat dat geen bronzen beeld of ander traditioneel kunstwerk zou moeten worden.

"Het monument moet vernieuwend en innovatief zijn, net als Titulaer dat was", zegt De Haan. "Toen kwamen we op het idee om een hologramprojectie van hem te maken. Daar zijn we nu hard mee bezig."

Beeldbuis

Samen met Arts dook De Haan in het oeuvre van Titulaer. Ze bekeken met hulp van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum de originele beelden van onder meer het tv-programma Wondere Wereld. Op grond van die beelden ontwikkelden ze een animatie-poppetje van de presentator.

Dat poppetje moet niet alleen een rol spelen in educatieve filmpjes, maar ook in een grote televisie die hoogstwaarschijnlijk aan het Zalzershoaf in Hout-Blerick komt te staan. Hout-Blerick, waar Titulaer in 1943 werd geboren, is tegenwoordig een wijk van Venlo.

"Mensen kunnen in een beeldbuis stappen en de filmpjes beleven", zegt De Haan. Het streven is om een en ander op 23 april 2018 te onthullen.