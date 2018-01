Tientallen doden en veel gewonden bij zelfmoordaanslag Kabul

Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker 40 doden en 110 gewonden gevallen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De explosie was in het centrum van de stad, bij het gebouw waar eerder het ministerie van Binnenlandse Zaken was gevestigd.

In de buurt zit ook het gezantschap van de Europese Unie. Ook liggen er veel ambassades, van onder meer Zweden en India en het hoofdkwartier van de politie.

Ambulance

Media melden dat de zelfmoordterrorist een ambulance heeft opgeblazen. Volgens ooggetuigen hangen boven de stad dikke zwarte rookwolken. De aanslag is opgeëist door terreurorganisatie Taliban.

Vorige week werd nog een hotel in Kabul aangevallen door Taliban-strijders. Daarbij vielen 18 doden, onder wie 14 buitenlanders.