Voor de vijftiende keer vogels tellen, maar het gaat niet goed met ze

Nederlanders met een tuin worden voor de vijftiende keer opgeroepen om vogels te tellen en de resultaten door te geven aan de Vogelbescherming. Doel: de balans opmaken van de vogelstand in Nederland.

Daar gaat het niet heel goed mee, vertelt Chris-Jan van der Heijden van de Vogelbescherming. "Vooral met de spreeuw gaat het slecht. Die is afhankelijk van het platteland, en daar gaat het slecht met alle vogels." In agrarisch gebied is de waterstand te laag, wordt er te vaak gemaaid, te veel gif gebruikt en is er te weinig voedsel voor vogels.

"Er zijn wel soorten gered, zoals de lepelaar en de ooievaar", aldus Van der Heijden. "Maar met de grutto en de patrijs gaat het dan weer slecht."

Maar ook de merel, jarenlang in de top-3 van meest voorkomende vogels, is een punt van zorg. Het afgelopen jaar hield een merelvirus huis in Nederland, vooral in het oosten en in Limburg.