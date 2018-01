Saudi-Arabië laat nog meer prinsen en tycoons vrij

In Saudi-Arabië zijn nog meer vooraanstaande prinsen en zakenlieden die in november zijn opgepakt weer vrijgelaten. Ze hebben schikkingen getroffen waarvoor ze waarschijnlijk diep in de buidel hebben moeten tasten, maar er zijn geen bedragen bekendgemaakt.

In november liet de machtige Saudische kroonprins Mohammed bin Salman tientallen prominenten oppakken op beschuldigingen van corruptie, chantage en witwassen. Ze werden ondergebracht in het chique Ritz-Carlton Hotel in de hoofdstad Riyad. Sommigen van hen zijn tegen betaling van enorme bedragen eerder al op vrije voeten gesteld. Zo betaalde prins Miteb bin Abdullah eind november meer dan een miljard dollar voor zijn vrijlating.

Ritz-Carlton

De meest in het oog springende arrestant was de miljardair Alwaleed bin Talal, een van de rijkste zakenmensen ter wereld die ook grote belangen heeft in westerse bedrijven als Citigroup en Twitter en grote hotels als George V in Parijs.

Bin Talal zat vanmorgen nog vast in het Ritz-Carlton, maar enkele uren na de anderen is ook hij rond het middaguur vrijgelaten. In een vraaggesprek met persbureau Reuters had hij kort tevoren gezegd dat hij verwachtte snel op vrije voeten te komen. "Er zijn geen beschuldigingen. De regering en ik zijn in gesprek."

Bin Talal verwacht dat alle beschuldigingen tegen hem worden ingetrokken en dat hij gewoon betrokken kan blijven bij zijn zaken. Hij is goed behandeld, zei hij tegen Reuters, en om dat te illustreren toonde Bin Talal zijn gesprekspartners het kantoor dat hem in het hotel ter beschikking is gesteld, een eetkamer en een keuken waar hij een ruime keuze heeft in de vegetarische maaltijden die hij graag eet.