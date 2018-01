VerkiezingsVlog #2: Lijstduwers onder vuur, feest bij Baudet en 'rustaaaag'

Verkiezingsvloggers Xander van der Wulp en Vincent Rietbergen waren deze week veel onderweg. Onder andere naar het Haagse ADO-station, om even te checken waarom Tom 'Rustaaaag' Beugelsdijk zich precies heeft teruggetrokken als lijstduwer van de lokale partij Groep De Mos. Volgens ADO heeft hij na een gesprek besloten om zich te richten op het voetbal in plaats van op de politiek.

Die lijstduwers zijn sowieso een ergerlijk fenomeen, vindt een Leidse politicoloog bij wie Xander en Vincent op bezoek gaan. Kiezersbedrog, noemt hij de kandidaten - vaak bekende Nederlanders - die vanaf een onverkiesbare (lage) plek kiezers moeten trekken. Ook vicepremier Hugo de Jonge is trouwens lijstduwer, voor het CDA in Rotterdam. Dat hij in dit verkiezingsvlog voorkomt, noemt hij 'onwerkelijk' en een 'diepe wens'.

En verder in VerkiezingsVlog #2: het verhaal achter de 'nieuwe' baard van Thierry Baudet, waarom de gemiddelde Nederlander in 'iets als Weert' woont en Puttense kandidaat-raadsleden met bijzondere namen.