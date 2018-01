Man doodgeschoten in wijkcentrum Amsterdam, politie zoekt daders

Bij een schietpartij in een buurtcentrum in Amsterdam is een man gedood. Twee anderen, een man en een vrouw, raakten gewond. De schietpartij was in de Grote Wittenburgerstraat in het stadsdeel Centrum.

De omgeving is afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie gaat uit van een conflict in het criminele circuit en is op zoek naar de dader of daders.

'Slachtoffer was 17'

Het Parool meldt op basis van verschillende bronnen dat het slachtoffer de 17 jaar oude Amsterdammer Mohammed B. is. De twee gewonden, allebei buiten levensgevaar, zouden een 19-jarige jongen en een stagiaire van het centrum op Wittenburg zijn.

De politie wil daar niks over kwijt.

Buurtbewoners zeggen tegen NOS-verslaggever Jozephine Trehy dat twee mannen met bivakmutsen buurtcentrum De Witte Boei binnen zijn gerend. Er waren daar vanavond verschillende activiteiten waar jongeren aan meededen.

Vluchtauto

In Nieuw-West is een auto in brand gestoken en in vlammen opgegaan. De politie houdt er rekening mee dat de witte Volkswagen is gebruikt als vluchtwagen door de dader of daders van de schietpartij.