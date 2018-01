'Nieuws AIVD-hulp aan FBI draagt bij aan anti-Russische hysterie'

Berichten van Nieuwsuur en de Volkskrant over Russische hackaanvallen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen gooien volgens het Kremlin "alleen maar olie op het vuur van de anti-Russische hysterie in de VS". Persvoorlichter Peskov van president Poetin wijst erop dat het nieuws niet is gebaseerd op officiële verklaringen van de inlichtingendiensten.

Gisteravond meldden Nieuwsuur en de Volkskrant dat de AIVD en de militaire inlichtingendienst MIVD aan de Amerikaanse FBI informatie hebben verstrekt over Russische hackers die actief waren tijdens de verkiezingscampagne in de VS. Door te infiltreren in de hackersgroep 'zagen' de diensten hoe computers van de Democratische partij, het Witte Huis en het ministerie van Buitenlandse Zaken werden binnengedrongen.

De hackers werden aangestuurd door een Russische geheime dienst, en waren uit op beïnvloeding van de verkiezingen.