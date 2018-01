Jongen (17) opgepakt voor ernstig ongeluk door kei op weg

De Schijndelse hield een klaplong aan het ongeluk over en balanceerde een week op het randje van de dood. Ze is twee keer geopereerd. De vrouw liep een incomplete dwarslaesie op; het is de vraag of ze ooit weer zelfstandig zal kunnen lopen.

Twee weken geleden beviel het slachtoffer van een dochter. Het meisje is gezond.