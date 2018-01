Britse minister waarschuwt voor dodelijke Russische agressie

De Britse minister van Defensie Gavin Williamson waarschuwt in The Daily Telegraph dat Russische aanvallen op de infrastructuur van het Verenigd Koninkrijk kunnen leiden tot "duizenden en duizenden en duizenden doden". Deze ongewoon felle uitval naar het Kremlin valt samen met de presentatie van een evaluatie van de Britse strijdkrachten, waarbij Defensie inzet op een verhoging van het budget in plaats van de verwachte bezuinigingen.

Volgens Williamson zinnen de Russen niet op een fysieke invasie, maar denken ze: "Hoe kunnen we Groot-Brittanniƫ grote schade toebrengen? De economie ondermijnen, de infrastructuur vernietigen en in feite de dood van duizenden en duizenden en duizenden veroorzaken?"

De Russen bespioneren de infractructuur, zegt de minister, en hebben het gemunt hebben op datakabels en de toevoer van stroom en gas vanaf het continent naar Groot-Brittanniƫ. "Waarom maken ze steeds foto's van onze elektriciteitscentrales, waarom concentreren ze zich op de energieverbindingen met het vasteland?" Hij geeft zelf het antwoord: "Ze willen chaos scheppen en doen dan een stap terug."

'De echte bedreiging'

Williamson denkt aan Russische sabotage door middel van cyberaanvallen, onderzeese aanvallen op de energieleidingen of zelfs vernietiging van infrastructuur door Russische raketten. "Dat is de echte bedreiging voor ons land", concludeert hij. Williamson, genoemd als opvolger van de Conservatieve premier May, krijgt bijval van de minister voor Veiligheid en de chef van de defensiestaf.

De Britse marine heeft de laatste tijd herhaaldelijk Russische fregatten in de Noordzee gevolgd die de Britse wateren naderden. Vorige week onderschepten Belgische straaljagers Russische bommenwerpers bij de Waddeneilanden. Ze zijn overgedragen aan de Britse luchtmacht die de Toepolevs verder begeleidde.