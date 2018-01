Kardinaal Eijk: paus zaait twijfel over hertrouwde katholieken

De Utrechtse aartsbisschop Eijk wil dat paus Franciscus een duidelijk standpunt inneemt in de discussie binnen de Rooms-Katholieke Kerk over de vraag of hertrouwde katholieken ter communie mogen gaan. In een interview in Trouw zegt Eijk dat de paus twijfel heeft gezaaid door onduidelijkheid te laten bestaan over de kwestie in zijn document Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde) uit 2016.

De kwestie draait om de vraag of katholieken die zijn gescheiden zonder dat dit door een kerkelijke rechtbank officieel is bevestigd, nadat ze hertrouwd zijn toch ter communie mogen gaan. De communie, waarbij het lichaam van Christus, in de gedaante van een hostie, wordt uitgereikt aan gelovigen, is voor katholieken het hoogtepunt van de mis.

Onder bisschoppen is al langere tijd onenigheid over de vraag of hertrouwde katholieken de hostie mogen krijgen. Eijk: "Wat je nu ziet, is dat de ene bisschoppenconferentie het zus regelt, en de ander weer zo. Maar ja, wat in plaats A waar is, kan niet in plaats B opeens onwaar zijn."

Onverbrekelijk verbond

Het huwelijk, dat in de katholieke kerk als een onverbrekelijk verbond wordt gezien, kan volgens de leer alleen ontbonden worden als een kerkelijke rechtbank daartoe besluit. Dat is een ingewikkelde en langdurige procedure.

Zonder een kerkelijk goedgekeurde scheiding is het niet mogelijk om voor de tweede keer voor de kerk te huwen. De kwestie verdeelt de rekkelijken en de orthodoxen binnen de kerk en geldt vooral als een theologische discussie. In de praktijk gaat het om een zeer kleine groep gelovigen. Hertrouwde katholieken die tegen de doctrine in wél ter communie willen, kunnen dat ongehinderd doen.

Behalve de communie staat ook het recht van hertrouwden om te biechten ter discussie. Door te biechten kan een gelovige door een priester vergeving krijgen voor de zonden die hij of zij heeft bekend.

'Neem twijfel weg'

Bisschop Eijk wil dat de paus in een nieuw document een duidelijke richtlijn geeft: "Schep gewoon duidelijkheid over dit punt. Neem die twijfel weg."

Hijzelf is voorstander van de strikte interpretatie: Eijk vindt dat katholieken niet mogen hertrouwen als de scheiding niet aan de kerkelijke rechter is voorgelegd. Gelovigen die dat tóch doen, mogen in Eijks visie niet ter communie.