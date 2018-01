Trump vraagt Van Gogh te leen, maar hij kan een gouden wc-pot krijgen

De Amerikaanse president Trump heeft het Guggenheim-museum in New York gevraagd om hem een schilderij van Vincent van Gogh in bruikleen te geven. Hij wilde het doek ophangen in een privévertrek van zijn vrouw Melania. Het museum wees het verzoek van de hand en kwam met een alternatief.

Trump kan een gouden wc-pot van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan in bruikleen krijgen. Die is beschikbaar "mocht de First Lady interesse hebben om die in het Witte Huis te installeren", schrijft de curator van het museum in een reactie op het verzoek.

De pot van 18 karaat was onderdeel van een tentoonstelling die tot vorig jaar september heeft gelopen. De wc-pot stond op de vijfde verdieping van het Guggenheim en mocht door bezoekers worden gebruikt. Het kunstwerk wordt gezien als symbool voor de buitensporige welvaart in de Verenigde Staten.

Het is niet duidelijk of Trump op het aanbod van het Guggenheim-museum heeft gereageerd.