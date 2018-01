Gedoe op internationale luchthaven Bonaire om trap

Veel pech dinsdag voor passagiers op het vliegveld van Bonaire. Door een vete tussen afhandelingsbedrijven liepen ze veel vertraging op.

Het toestel van Aruba Airlines dat ze naar Aruba moest brengen, ging kapot. Na uren vol onzekerheid of de vlucht door zou gaan, besloot de luchtvaartmaatschappij een vervangend toestel in te zetten, dat uit Curaçao kwam. Maar dat had geen trap aan boord en het afhandelingsbedrijf van Aruba Airlines, PAS, beschikt zelf niet over een vliegtuigtrap.

Twintig meter verder stond wel een trap, maar die was van afhandelaar AHS, waar Aruba Airlines geen zaken mee doet. Dit bedrijf weigerde de concurrent te hulp te schieten.

De gestrande passagiers moesten vanuit de wachtruimte toezien hoe de deuren opengingen en er vervolgens niemand uitkwam. Passagiers in het toestel moesten daar uren blijven zitten. Uiteindelijk moest er een noodverordening aan te pas komen om AHS tot actie te dwingen en de trap van het bedrijf bij het vliegtuig te krijgen.

Gesol

Vandaag landt hetzelfde toestel opnieuw op Bonaire. AHS zegt dat hij de trap opnieuw aan de kant zal houden en pas in actie komt als een noodverordening het bedrijf daartoe dwingt.

Oorzaak van het gesol met passagiers is de ruzie tussen de drie afhandelingsbedrijven op Flamingo Airport, zoals de internationale luchthaven op Bonaire heet. Twee daarvan, BAS en AHS, hebben al jaren ruzie met nummer drie: PAS. Die zou door de luchthaven bevoordeeld worden en aan bepaalde eisen niet hoeven te voldoen.

PAS heeft volgens de andere twee alleen maar een golfkarretje op de luchthaven staan, geen gekwalificeerd personeel en ook geen verzekering voor ongevallen met passagiers.