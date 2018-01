Ontslag voor van ontucht verdachte plaatsvervangend hoofdofficier

Het Openbaar Ministerie heeft de plaatsvervangend hoofdofficier van het Functioneel Parket ontslagen. Hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. Het ontslag is op 1 januari ingegaan.

Vincent L. zou tegen betaling seks hebben gehad met een minderjarige jongen. De zaak kwam begin vorig jaar aan het licht, toen de ouders verdachte berichten vonden op de telefoon van hun zoon. Drie andere mannen worden van hetzelfde delict verdacht. De zaak loopt nog.

Het Functioneel Parket is het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat gespecialiseerd is in de bestrijding van fraude, milieucriminaliteit en ingewikkelde ontnemingszaken.