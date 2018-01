Overleden baby in Hengelo had ernstige verwondingen

Een meisje van veertien maanden dat vorig jaar oktober overleed in Hengelo had ernstige verwondingen. Dat blijkt uit voorlopige onderzoeksresultaten die in de rechtbank werden besproken.

Het kind had onder andere 39 blauwe plekken op haar lichaam. Ook had ze scheuren in haar lever, maag en milt, meerdere gebroken ribben, en een gescheurde tong.

Er is nog geen exacte doodsoorzaak, omdat er meerdere mogelijke oorzaken zijn. Zo vonden onderzoekers sporen van amfetamine (speed) in het bloed van het meisje. Er zijn ook aanwijzingen gevonden dat het meisje verstikt is.

Doodslag

De partner van de moeder werd al vrij snel na de dood van het kindje opgepakt. Ook de 22-jarige moeder werd aangehouden. Ze worden verdacht van doodslag en blijven langer vastzitten.

De twee ontkennen geweld te hebben gebruikt tegen het kind. Ze beweren dat er mogelijk iemand anders de flat is binnengedrongen.

De moeder en haar vriend worden nog steeds verhoord, schrijft RTV Oost. De twee worden door gedragsdeskundigen onderzocht. Volgens het OM is de man gewelddadig en gebruikt hij dagelijks speed.