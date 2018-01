Wanneer gaan de pensioenen weer eens omhoog?

Het is zuur voor de gepensioneerden. De economie draait, de lonen stijgen en de boodschappen worden duurder, maar de pensioenen blijven steken. Pensioenfondsen zouden wellicht de pensioenen wel willen verhogen maar mogen het niet. De grote boosdoener is de extreem lage rente. Die dwingt pensioenfondsen grotere buffers aan te houden voor hun pensioenverplichtingen waardoor de dekkingsgraad gedrukt wordt.

Het ontbreekt de Nederlandse pensioenfondsen niet aan geld. In de pensioenpotten zit 1300 miljard euro. De miljarden aan pensioenpremies worden belegd in aandelen, obligaties en vastgoed om een zo hoog mogelijk en verantwoord rendement te behalen, ten einde een waardevast en koopkrachtbehoudend pensioen uit te keren. Tenminste dat was de bedoeling en is ons lange tijd voorgehouden en dat zijn we gewoon en vanzelfsprekend gaan vinden. Jarenlang stegen de pensioenen jaarlijks keurig mee met de inflatie, maar sinds de crisis is dat niet meer het geval.

Pijnstiller

De rente maakt echt veel uit. Er moet nu gerekend worden met 1,5 procent. Als de rente 1 procentpunt stijgt heeft dat bijvoorbeeld bij ABP een effect van 12 procent op de dekkingsgraad. ABP zou dan van 104,4 naar 116,4 procent schieten en mag dan de pensioenen gedeeltelijk indexeren. Maar zolang de Europese Centrale Bank (ECB) de rente op nul houdt zal er weinig veranderen. Het is de nare bijwerking van het medicijn van lage rente en de draaiende geldpersen tegen de crisis.

Een kleine pijnstiller is dat de inflatie de voorbije jaren gelukkig ook laag was. De koopkracht werd daardoor niet al te veel uitgehold. Bovendien zorgt de lage rente voor lagere hypotheek- en kredietlasten. Ook de overheid springt bij met een hogere AOW en ouderentoeslag. Maar als je de pensioenen naast de stijgende lonen en de inflatie legt is er wel een flinke veer gelaten.

Volgens het ABP missen de ambtenaren- en lerarenpensioenen sinds 2007 13,5 procent aan indexatie. In de afgelopen tien jaar is er maar een keer een indexatie geweest van 0,28 procent.

100 miljard

Het is echter de vraag of dat 'normale' pensioen voor de meesten van ons ooit terugkeert. Volgens ABP zullen de komende vijf jaar de pensioenen niet of nauwelijks verhoogd worden. De rente blijft voorlopig laag en voor er geïndexeerd kan worden moeten pensioenfondsen er tientallen miljarden euro's bijverdienen.

"In het huidige stelsel moeten we een buffer van 100 miljard euro opbouwen voordat we aan volledige indexatie kunnen gaan denken", zegt voorzitter Corien Wortman-Kool.