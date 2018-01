Transgenderpionier Aaïcha Bergamin moest haar leven lang knokken

Bergamin ging in de jaren 70 onder het mes en dwong via de rechter af dat ze haar geslacht in haar paspoort mocht veranderen. Nadat de Tweede Kamer in 1985 de wet op geslachtswijziging met een grote meerderheid aannam, konden andere transgenders dit ook.

Het aantal mensen dat hun officiële geslachtsregistratie heeft veranderd, is de afgelopen twee jaar fors toegenomen. "Ook zie je een explosieve toename in het aantal aanvragen voor geslachtsoperaties", weet Bakker. Hij koppelt die ontwikkeling aan de beeldvorming van transgenders. "Die is veel positiever. In de jaren 80 eindigen alle berichten over transgenders in mineur. Tegenwoordig ligt de nadruk op de zoektocht naar geluk."

En Bergamin? Zij woonde haar laatste jaren alleen in een flatje op drie hoog achter. Na haar dood in 2014 werd ze begraven in een anoniem gemeentegraf. Bakker vond dat onacceptabel voor iemand die haar leven lang had geknokt. Hij begon een inzamelingsactie. De kleurrijke Bergamin rust nu niet onder een anoniem cijfer, maar onder een glimmend kunstwerk van glas.