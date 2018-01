VSB Poëzieprijs verder onder nieuwe naam

De VSB Poëzieprijs, de belangrijkste prijs voor poëzie in Nederland, gaat verder onder een nieuwe naam. Dat meldt de organisator van de prijs in Trouw.

Vorig jaar maakte goededoelenorganisatie VSBfonds bekend dat in 2018 de laatste prijs zou worden uitgereikt. De organisatie wilde zich richten op andere cultuurprojecten.

Doorstart

Nu twee nieuwe fondsen zich hebben aangediend, maakt de prijs een doorstart. Het Elise Mathilde Fonds en het Van Beuningen/Peterich-fonds hebben zich aan de prijs verbonden. "We hebben nog geen nieuwe naam, maar de prijs blijft overeind", zegt organisator van de prijs Bas Kwakman in de krant.

Vanavond wordt de prijs voor de 24ste keer uitgereikt. Er is een geldbedrag van 25.000 euro aan verbonden. In 1994 was Hugo Claus de eerste winnaar met De Sporen. Het afgelopen jaar won Hannah van Binsbergen met Kwaad Gesternte.