Topbestuurder universiteit Michigan weg om misbruikschandaal turnarts

Het misbruikschandaal rond de Amerikaanse turnarts Larry Nassar heeft de kop gekost van de president van de Michigan State University. Nassar, die gisteren werd veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar, werkte ook aan deze universiteit.

De topbestuurder van Michigan State, Lou Anna Simon, schrijft in een verklaring dat het verklaarbaar is dat zij als president wordt aangewezen als medeschuldig. De universiteit lag de afgelopen tijd onder vuur omdat signalen en klachten over het misbruik door Nassar niet goed zouden zijn opgepakt.

Nassar (54) is schuldig bevonden aan het misbruik van meerdere turnsters in de tijd dat hij verantwoordelijk was voor de nationale turnequipe van de VS. Hij was eerder al eens veroordeeld voor het bezit van kinderporno.

Meer dan 150 meisjes en vrouwen legden verklaringen af tegen Nassar, onder wie viervoudig olympisch kampioene Simone Biles.