Pensioenfondsen gezonder maar buffers houden nog niet over

Geen pensioenverhoging

De kans dat er in de nabije toekomst pensioenen gekort gaan worden bij het ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren, is een stuk kleiner geworden. Toch moeten deelnemers volgens het ABP er rekening mee houden dat hun pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks zullen meegroeien. In de praktijk betekent het dat de kosten van levensonderhoud de komende jaren wel zullen stijgen, maar dat de inkomsten van de gepensioneerden amper zullen toenemen.

Ook Eric Uijen van metaalfonds PME is blij met de vooruitgang maar benadrukt dat het pensioenfonds er nog niet helemaal is. "We kunnen een verlaging van de pensioenen in 2020 daarom nog niet uitsluiten. Maar het resultaat van 2017 brengt ons in de goede richting."

Ook Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) benadrukt dat de financiële positie van het pensioenfonds komende jaren moet blijven verbeteren, wil het de verlaging van de pensioenen voorkomen.