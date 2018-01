Chinese wetenschappers klonen apen

In China zijn twee gekloonde aapjes geboren. De twee java-aapjes Zhong Zhong en Hua Hua werden een paar weken geleden geboren in een laboratorium in China. Ze zijn een exacte kopie van het java-aapje waarvan lichaamscellen werden afgenomen.

Wetenschappers zeggen dat de genetisch identieke apen gebruikt kunnen worden voor onderzoek naar menselijke ziektes. Het gaat vooral om genetisch bepaalde ziektes, zoals sommige vormen van kanker en immuniteitsziektes.

Zhong Zhong werd acht weken geleden geboren en Hua Hua zes weken geleden. De komende maanden worden er naar verwachting nog meer gekloonde java-aapjes geboren.