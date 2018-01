Menselijke resten in muur woning Houston blijken van bewoonster

In de Amerikaanse stad Houston is een einde gekomen aan een mysterie. De menselijke resten die in 2015 werden gevonden in een muur van een woning zijn van de bewoonster die jarenlang vermist was. Dat blijkt uit forensisch onderzoek.

Halverwege 2015 meldden buren van de 61-jarige Mary Cerruti aan de politie dat ze hun buurvrouw al een tijd niet hadden gezien. Het gras in haar tuin was lang niet gemaaid en er zat wel erg veel post in haar brievenbus. Agenten gingen het huis binnen, maar konden de bewoonster niet vinden.

Ratten

Later dat jaar werd het huis verkocht op een veiling, maar de nieuwe bewoners trokken er pas begin 2017 in. Na de verhuizing ontdekte een van hen al snel een gat in de vloer op zolder. In het gat, in de muur een verdieping lager, waren menselijke overblijfselen te zien.

Het onderzoek naar de identiteit werd bemoeilijkt doordat ratten de resten hadden aangevreten. Er werden ook schoenen gevonden en een bril. Zelfs daar werden tandafdrukken op gevonden.

De onderzoekers hebben geen doodsoorzaak kunnen vaststellen. Wel zeggen ze dat Cerruti waarschijnlijk door de vloer is gezakt op zolder.