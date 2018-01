Wie in Turkije tegen de oorlog is, pleegt 'terreur-propaganda'

President Erdogan draaide er meteen al niet omheen: wie de straat op gaat tegen de Turkse operatie in Afrin, heeft een probleem. "Haal het niet in je hoofd. Je zult een hoge prijs betalen", zei de president bij het begin van het Turkse militaire ingrijpen in de Noord-Syrische grensregio.

Ook kritiek uiten via sociale media ligt inmiddels aan banden. Meer dan veertig journalisten, Koerdische politici en mensenrechtenactivisten zijn in de afgelopen dagen opgepakt nadat ze de operatie in Afrin veroordeelden op Twitter. De beschuldigingen lopen uiteen van het verspreiden van desinformatie en terreurpropaganda, tot het tegen elkaar opzetten van groepen in de samenleving.

'Fascistische oorlog'

Volgens de Turkse regering is de operatie in Afrin gericht tegen Koerdische terroristen. Wie daar tegen is, staat dus aan de kant van de terreur, is de redenatie. In de praktijk betekent dit dat de zuivering in Turkije ook aan deze militaire operatie niet voorbijgaat: wie het officiële narratief van de Turkse regering niet volgt, komt in de problemen.

"Racistische, fascistische oorlog! Ik ben tegen oorlog", postte Nurcan Baysal afgelopen weekend op Twitter. Het was haar reactie op het begin van het Turkse militair ingrijpen in Afrin. De Koerdische werkt als schrijfster en mensenrechtenactivist in de Zuidoostelijke Turkse stad Diyarbakir. Ze heeft een stevige mening, en is duidelijk niet bang om die te verkondigen.

Die nacht werd de voordeur van Baysal opengebroken door een arrestatieteam. Na drie dagen hechtenis werd ze vandaag vrijgelaten op voorwaarde dat ze het land niet verlaat. Er loopt nog een onderzoek naar haar. "Niets in de tweets van Baysal roept op tot geweld", schrijft Human Rights Watch in een reactie. "Ze doet juist het tegenovergestelde."