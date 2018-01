Min of meer 'waargebeurde shit' in Belgische film over Mocro-maffia

Daarmee ontketenen ze een bendeoorlog die zich uitstrekt tot Marokko en Amsterdam. "Min of meer gebaseerd op waargebeurde shit" staat er in de trailer. Op de galerij van de flat waar een groot deel van de film is opgenomen, vertellen de regisseurs dat jongeren vaak met de beste bedoelingen toch de foute keuzes maken.

Aanbiedingen uit Hollywood

In België kent bijna iedereen het regisseursduo inmiddels. En hoewel niet elke filmrecensent fan is van de twee, zijn de Marokkaanse Belgen 'rising stars'. Time-Magazine noemde de twee 'Spielbergs van Molenbeek' na hun doorbraak Black, die ging over een bendeoorlog tussen zwarte en Marokkaanse Belgen in die wijk. Er kwamen aanbiedingen uit Hollywood, waar El Arbi en Fallah dan ook de afgelopen tijd doorbrachten om te werken aan een tv-serie. Vanochtend skypeten ze naar eigen zeggen met Will Smith over een mogelijke regieklus van Bad Boys III.

De trailer van Patser brak een record. Binnen 24 uur werd hij bekeken door meer dan een miljoen mensen. Daaronder zijn veel mensen die normaal niet voor Vlaamse films in de rij voor de bioscoop staan. Ook Nederlanders.

Wereld om niet vrolijk van te worden

Net als in hun film Patser wordt de keuze voor criminaliteit volgens El Arbi en Fallah in het echt ook vaak gemaakt, omdat ze niet op een andere manier aan de bak komen. Omdat ze de verkeerde vrienden hebben. Of omdat ze op zoek zijn naar respect dat ze van de autochtone Vlaming niet krijgen. Die Vlaming (maar voor autochtone Nederlanders geldt dat misschien net zo) ziet dit niet op televisie. El Arbi en Fallah tonen die wereld in hun films nadrukkelijk wel.

Als je door de actiescènes heen kijkt, zie je een wereld waar je niet vrolijk van wordt. Ondanks de aanbiedingen uit Hollywood zullen de Marokkaanse Belgen terugkomen naar België om dat verhaal te vertellen.