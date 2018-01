Gedicht op muur Berlijnse school moet weg: te seksistisch

De controverse over het gedicht loopt al een tijdje. Het begon met een open brief van een aantal studenten aan de schoolleiding. Zij schreven: "Gomringers gedicht is op zichzelf niet seksueel of grensoverschrijdend, maar het herinnert ons er aan dat wij ons als vrouwen niet in de openbaarheid kunnen begeven, zonder voor ons lichamelijke vrouw-zijn bewonderd te worden. Een bewondering die vaak onaangenaam is. Het weghalen van het schilderij zou volgens de studenten een stap in de goede richting zijn om het tot bewonderenswaardig object gedegradeerd te worden tegen te gaan."

De school besloot alle studenten van de hogeschool om hun mening te vragen. Zij mochten in een online enquête een gedicht voor de wand kiezen. Daarbij konden ze kiezen tussen 21 gedichten, waaronder dat van Gomringer. Zijn gedicht zat niet tussen de winnaars.

Naar de rechter

Op de beslissing om het gedicht weg te halen, komt veel kritiek. Gomringer noemt het een inbreuk op de vrijheid van kunst en poëzie. Hij overweegt juridische stappen. Volgens de Duitse staatssecretaris van cultuur Monika Grütters is het een verschrikkelijke cultuurbarbaarse daad. Kunst en cultuur moeten de vrijheid krijgen, ze hebben juist debat nodig, zegt zij.

De school is geschrokken van de reacties.

Gomringers gedicht blijft nog tot de herfst te zien, dan wordt er een nieuwe tekst overheen geschilderd van de Duitse dichteres Barbara Köhler. Welk gedicht dat gaat worden, moet nog worden besloten. De school heeft Gomringer wel toegezegd zijn gedicht en het debat eromheen op een paneel aan de wand te vereeuwigen.