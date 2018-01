Deze Drents-Syrische arts helpt Arabische vrouwen met abortus

Dagelijks heeft ze contact met vrouwen in de Arabische wereld die een abortus willen. Vanachter haar computer aan de keukentafel in Emmen beantwoordt de Syrische Nour Saadi vragen die ze binnenkrijgt via de site van de abortusorganisatie Women on Web. "Per maand ontvang ik 150 tot 200 mails", vertelt de 50-jarige arts in Nieuws en Co.

De top-3 van landen waar de mails vandaan komen, bestaat uit Saudi-Arabië, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten. In vrijwel alle Arabische landen is abortus verboden tenzij het leven van de vrouw in gevaar is. Saadi denkt dat er relatief veel mails uit deze drie landen komen omdat de kwaliteit van het internet daar relatief goed is.

Een vrouw uit Qatar is bang dat zij de gevangenis in moet, de straf die in Qatar staat op ongehuwd een kind krijgen. "Ik ben de enige kostwinner van mijn familie," mailt de vrouw, "Mijn grootste fout is dat ik een man vertrouwde die mijn leven kapot heeft gemaakt. Ik heb er heel veel spijt van."