Wekelijkse Lotto-trekking op tv is niet echt

'Misschien is die trekking niet helemaal zuiver'

Aarts zou een uitnodiging van de loterij niet afslaan, zegt hij tegen de NOS. Hij vertelt dat hij zijn ontdekking deed uit teleurstelling. "Het was 6 januari, er was weer een trekking geweest. Ik had weer niks gewonnen. Toen kwam in me op: misschien is die trekking niet helemaal zuiver."

Vervolgens is Aarts gaan rondkijken op het YouTube-kanaal van de loterij. "Zodoende ben ik erachter gekomen dat het niet helemaal klopt." De verklaring die de Lotto heeft gegeven op zijn ontdekking noemt hij ongeloofwaardig, hij is van plan niet meer mee te spelen. "Totdat er een betere verklaring komt."