Waterschap Limburg schiet beschermde bevers af

Waterschap Limburg heeft een tiental bevers afgeschoten omdat ze voor tonnen schade hebben aangericht. Het is de eerste provincie waar de beschermde diersoort wordt afgeschoten.

Bestuurder Har Frenken noemt het "een trieste zaak." Het gaat om "probleembevers" uit één familie die de waterveiligheid in gevaar brengen doordat ze bomen omknagen en wegen ondergraven.

Het waterschap probeert andere bevers uit dezelfde familie te vangen en te verplaatsen. "Eerst proberen we ze "weg te pesten". Als dat niet lukt, schieten we ze dood", aldus Frenken.

Tragisch

Dat gaat het waterschap niet in de koude kleren zitten. "We vinden het tragisch dat het door een gebrek aan natuurlijke vijanden zo ver heeft moeten komen. De volgende keer moeten we daar beter over nadenken," citeert 1Limburg Frenken.

Zo'n vijftien jaar geleden zijn 35 bevers uitgezet in de provincie. Inmiddels zijn dat er 700. Zonder maatregelen is dat aantal over een paar jaar verdubbeld.