Vrijwel alle crowdfunding voor dure therapie faalt, maar niet bij Glenn

"Een enorm bedrag", kostte de behandeling van de 18-jarige Glenn Mertens, maar wat moet je anders? Mertens lijdt hoogstwaarschijnlijk aan de ziekte van Lyme en had onder meer last van zenuwpijn in zijn kuiten. De gebruikelijke behandelingen, die wel vallen onder de dekking van de zorgverzekering, werkten niet.

"De juiste behandeling was er eentje in Duitsland, in een kliniek in Frankfurt. Dat heeft me tot nu toe veel verbetering opgeleverd", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik voel me een stuk beter, heb een stuk meer energie en ik kan ook weer sporten."

De speciale behandeling, waarbij ook stamcellen worden weggehaald en later teruggeplaatst, werd gevonden door de moeder van Mertens. "Ze zat op Facebook in verschillende 'Lymegroepen' en via via is ze bij iemand terechtgekomen die ook die behandeling kreeg. Met die persoon ben ik naar Duitsland gegaan", zegt hij.

Om de dure behandeling, ruim 30.000 euro, te bekostigen, startte Mertens een crowdfundcampagne. "Het opzetten ervan is niet lastig. Mijn vader heeft een website gestart en een Facebook-actie. Toen is het via sociale media erg groot geworden en hebben ook de krant en andere media mij benaderd."