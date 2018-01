Nederlandse IS-verdachte aangehouden in Turkije

De Turkse politie heeft in de zuidoostelijke provincie Sanliurfa een Nederlandse IS-verdachte gearresteerd. Volgens Turkse media gaat het om een 24-jarige vrouw uit Apeldoorn. Ook een Algerijn die in Nederland woont is gearresteerd.

De Turkse politie had informatie gekregen over de vermoedelijke IS-leden, die vanuit Syrië naar Turkije zouden zijn gesmokkeld. Hierop werd een operatie op touw gezet. Veertien mensen werden gearresteerd: twaalf buitenlandse terreurverdachten en twee Syriërs die hen de grens over hielpen.

Onder de arrestanten zouden enkele hooggeplaatste IS-strijders zijn. Een van hen is inmiddels vrijgelaten.

Onder de buitenlandse verdachten zijn naast de Nederlandse zeven Algerijnen, twee Irakezen, een Egyptenaar en iemand met de Marokkaanse en Britse nationaliteit. Volgens een van de verdachten zijn enkelen van hen medici van IS.