Europees pensioenfonds op rand van de afgrond

Lijk in de kast

Dennis de Jong van de SP vindt het niet uit te leggen dat er Europees geld naar een toch al riante pensioenregeling moet. "Ik wil dat er oplossingen komen. Verhoog de premie of keer kleinere pensioenen uit, laat mensen afstand doen van dit pensioen. Het ligt juridisch allemaal erg lastig, maar we moeten er wat aan doen", zegt hij.

Bij D66 vindt Gerben-Jan Gerbrandy het raar dat de leiding van het Europees Parlement, het presidium, nog steeds niets aan het probleem heeft gedaan. "Het is een lijk in de kast en elk jaar als we de kast openen kijken we naar hetzelfde lijk", zegt hij. "Het irriteert me dat er niets wordt gedaan. Vorig jaar hebben we aan de leiding (de secretaris-generaal) gevraagd om in gesprek te gaan met de mensen die pensioen krijgen. Vraag aan ze of ze er vrijwillig van af willen zien, leg het probleem uit. Maar nu blijkt dat er geen enkel gesprek is gevoerd. Dat is ongehoord."

"Als we niets doen gaat het fonds gewoon failliet in 2024, dat is in pensioenland morgen. Voor politici is dat misschien mijlenver weg, maar ik kan het niet aan iemand uitleggen dat we dan voor de kosten moeten opdraaien."

Het CDA volgt dezelfde lijn. Ook daar wil de fractie dat het pensioenfonds zelf de broek ophoudt. Korten of afschrijven, dat is de lijn. Niet bijplussen. Dennis de Jong van de SP die gisteravond overleg heeft gehad met de ambtelijke leiding van het parlement vindt dat als er dit jaar weer niets gedaan wordt, de namen van de politici openbaar moeten worden gemaakt. Naming and shaming, misschien helpt dat. Elk jaar wordt het gat groter en uiteindelijk moet de belastingbetaler dat opbrengen.

In april komt de zaak aan de orde in een debat over de goedkeuring door het parlement van de begroting.