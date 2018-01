Warmterecord gebroken, steeds minder koude dagen in Nederland

Opnieuw is een weer-record gesneuveld: het is de warmste 24ste januari sinds de metingen in 1901 begonnen. Rond 7.00 uur werd in De Bilt 12,2 graden gemeten, waarmee het vorige landelijke record uit 1960 werd gebroken.

Volgens het KNMI is zo'n warme dag in januari niet bijzonder. Maar wat wel bijzonder is: de koude dagen in Nederland warmen relatief het snelst op.

Vandaag stijgt de temperatuur waarschijnlijk naar 13 tot 14 graden, behoorlijk warm voor januari. Toch komen dit soort hoge temperaturen in het huidige klimaat elke 2 tot 5 jaar voor, zegt Bart van den Hurk van het KNMI.

Tegelijk worden de koudste dagen die we per jaar hebben wel steeds een beetje warmer. Ze warmen zelfs sneller op dan andere dagen. Dat komt omdat we in de winter vaker westenwind hebben.

Noordpool

Zelfs als de wind uit het noordoosten komt, en het daardoor wel kouder is, is de lucht die naar ons toekomt niet meer zo koud als vroeger. De lucht komt dan uit het Noordpoolgebied, en dat gebied warmt veel sneller op dan de gemiddelde temperatuur op aarde.

Er is dus een verschil tussen de grilligheid van het weer, waarbij vooral de wind zorgt dat er grote verschillen kunnen zijn van dag tot dag, en de langzame trend die duidelijk laat zien dat het Nederlandse klimaat opwarmt.

"Vooral warmterecords sneuvelen bij bosjes. Die gaan er vaker aan dan de koude records", aldus Van den Hurk. "Er zitten hele duidelijke trends in de afgelopen 100 jaar. De echt koude dagen worden steeds zeldzamer. En dus zal er ook steeds minder vrieskou zijn. De kans daarop wordt systematisch kleiner."

Koude periodes

Gemiddeld zijn de winters in Nederland over de afgelopen 100 jaar 1,3 graad warmer geworden. En de relatief warme dagen in de winter, zoals die van vandaag, zijn zelfs 1,8 graad warmer geworden in 100 jaar.

Er zullen voorlopig nog koude periodes mogelijk blijven, verwacht Van den Hurk. "Het kan altijd voorkomen dat de wind uit een bepaalde hoek komt waaien, waardoor het een paar dagen of een paar weken flink koud wordt, maar de kans daarop wordt wel steeds kleiner."