'Nachtelijke zoekactie in 2013 naar Ruben en Julian gebeurde onder druk'

De politie heeft in mei 2013 onder druk van de media een nachtelijke zoekactie op touw gezet naar de broertjes Ruben en Julian uit Zeist. Dat stelt een hoofdofficier van Defensie in het tv-programma Medialogica (Human). Volgens de officier is er destijds op ministersniveau over gesproken, terwijl bekend is dat je in de nacht "niet fatsoenlijk kunt zoeken".

In de uitzending van dinsdagavond blikt Medialogica terug op de massale zoekacties die burgers op touw zetten om de broertjes te vinden. Hun lichamen werden uiteindelijk gevonden in een afwateringsbuis in Cothen.

'We hadden sporen kapot kunnen maken'

Het tv-programma vond een scriptie waarin de Defensie-officier zegt: "De media zat in de nek, dat ging op ministersniveau. Er moest gezocht worden. Het maakte eigenlijk niet uit of er wat gevonden werd. We hadden misschien zelf wel sporen kapot kunnen maken." De betreffende officier heeft de citaten bevestigd tegenover Medialogica.

De Nationale Politie zegt in een reactie tegen het programma zich niet te herkennen in het verhaal. "Dat is één mening van een meneer bij Defensie." Defensie op zijn beurt wil geen commentaar geven en benadrukt dat de officier op persoonlijke titel sprak. "Of de officier de waarheid spreekt, daar kan ik dus geen antwoord op geven", aldus een woordvoerder.

'Toneelstukjes'

De hoofdredacteur van RTV Utrecht, Wim Kramer, zegt terugblikkend dat er meer "toneelstukjes" zijn opgevoerd. Zoals bij een zoekactie bij een vijver in Geulle. De politie zei volgens Kramer dat ze het nog even in scène zouden zetten "zodat jullie mooie plaatjes kunnen schieten".

De vermissing van Ruben (9) en Julian (7) was in mei 2013 groot nieuws en honderden burgers hielpen met zoeken naar de broertjes na een oproep op Facebook. In de uitzending vertelt de moeder, Iris van der Schuit, dat het leek alsof ze "in een slechte film" was beland. "Op een gegeven moment werd ik een soort bezit, van media en eigenlijk van heel Nederland", zegt Van der Schuit. Ze voelde zich naar eigen zeggen vogelvrij.

Begrafenis

Van der Schuit beschrijft dat ze werd bedolven onder de media-verzoeken, dat een buurman een journalist uit de tuin moest zetten en dat ze dreigbrieven kreeg naar aanleiding van een gepubliceerd rapport door Jeugdzorg en berichtgeving daarover. Ze kreeg het verwijt dat ze profiteerde van de dood van haar zoons en dat ze aandacht zou willen.

Bij de begrafenis van de jongens wilden ook burgers die mee hadden gezocht aanwezig zijn. Van der Schuit: "Ze waren verbolgen dat ze niet waren uitgenodigd. Ze vonden dat ze daar recht op hadden, want ze hadden meegezocht."