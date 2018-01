Woningen in Hoorn ontruimd vanwege brand loodgietersbusje

In Hoorn hebben enkele tientallen mensen hun huis moeten verlaten nadat een bestelbusje in brand was gevlogen. In het busje, dat van een loodgieter is, lagen nog enkele flessen met een brandbare stof. Dat was de reden om omwonenden te evacueren.

De brand, aan de Emmalaan, werd rond 22.00 uur opgemerkt. Achttien woningen werden ontruimd, bij elkaar 20 tot 30 mensen werden opgevangen in een buurthuis.

Bij de brand lekte een brandbare stof het riool in. Daar ontstonden twee explosies. De vlammen waren snel gedoofd en de flessen zijn uiteindelijk gekoeld. Rond 01.15 uur kon iedereen naar huis.