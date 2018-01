PVV haalt kandidaat-raadslid dat Rutte hufter noemt van lijst

Kandidaat-gemeenteraadslid Marie-Louise Kelderman is één dag na presentatie van de PVV-kandidaten in Rucphen door de partij alweer van de lijst gehaald. Ze stond op plek vijf, maar raakte in opspraak omdat ze premier Rutte een hufter noemde en hem omschreef als een vuile viezerik en een gek die ze wil opknopen.

Aan de kandidatuur van Kelderman ging volgens Omroep Brabant een maandenlange screening van de PVV vooraf. Na de presentatie gisteren schreef de regionale omroep over de Rutte-passage op haar Facebookpagina.

"Alle kandidaten zijn gegoogeld, maar helaas hebben we dit niet gezien", staat in een korte verklaring van de partij. De PVV Noord-Brabant zegt verder afstand te nemen van elke vorm van bedreiging of geweld.