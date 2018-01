OM eist 7 jaar cel voor grootschalige mensensmokkel van Syriërs

Het Openbaar Ministerie eist tegen vier verdachten celstraffen tot zeven jaar voor grootschalige mensensmokkel. Ze zouden tegen betaling honderden Syrische vluchtelingen vanuit Italië, Hongarije en Oostenrijk naar Nederland en andere landen in West-Europa hebben gehaald.

De hoofdverdachte is een 37-jarige man uit Eindhoven die zelf als vluchteling naar Nederland is gekomen en een verblijfsvergunning heeft. Na zijn aanhouding in 2015 bekende hij dat hij betrokken was bij de smokkelorganisatie.

Hij zag zichzelf als 'helper' in 150 tot 200 smokkelzaken en stak een deel van het geld dat de migranten betaalden in zijn eigen zak. In een jaar tijd zou hij 100.000 euro hebben verdiend. Bij een eerdere zitting zei hij dat hij door hebzucht werd gedreven.