NPO-baas: politiek moet publieke omroep beschermen, niet bezuinigen

NPO-voorzitter Shula Rijxman roept de politiek op niet met verdere bezuinigingen te komen op de publieke omroep. In haar nieuwjaarstoespraak zei ze: "Het houdt een keer op. Je kan niet eindeloos een A-merk in de schappen zetten voor een afbraakbudget."

Rijxman vraagt het kabinet de warme woorden uit het regeerakkoord over het belang van een sterke publieke omroep voor de Nederlandse samenleving en democratie om te zetten in daden. "Alle Nederlandse media hebben last van teruglopende advertentie-inkomsten. Ook wij hebben er last van dat die steeds meer naar Google en Facebook verschuiven. We verwachten een daling van de STER-inkomsten met 36 miljoen in de komende jaren."

Volgens Rijxman worden de omroepen daarnaast ook nog eens getroffen door maatregelen uit Den Haag. In totaal kiest het kabinet er volgens haar voor om bijna 60 miljoen te bezuinigen.

Pijnlijke discussies niet uit de weg gaan

"Als Akzo of Unilever of PostNL belaagd worden, werpen we beschermingswallen op en staat de politiek vooraan om voor het Nederlands belang op te komen. Volkomen terecht. Waarom zou dat niet voor de creatieve industrie gelden? Waarom niet voor onze nationale culturele belangen? Waarom niet voor de Nederlandse Publieke Omroep? Anders houden we een medialandschap over dat volledig wordt gedomineerd door buitenlandse mediareuzen met hun betaalmuren", aldus Rijxman.

Ze nodigt politiek Den Haag uit tot een fundamentele discussie over de opdracht van de publieke omroep. "Wij zijn bereid pijnlijke discussies niet uit de weg te gaan. Als wij niet zelf de moed hebben eens per vijf jaar kritisch naar het functioneren van het bestel te kijken, dan doen anderen dat voor ons."

2017 was volgens Rijxman een buitengewoon goed jaar voor de NPO. Het bereik op tv en radio is hoog en NPO Start groeit fors. NPO Start is de terugkijk- en on-demanddienst van de NPO.