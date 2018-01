VVD sluit samenwerking met PVV in gemeenten niet uit

De VVD sluit niet uit dat de partij na de gemeenteraadsverkiezingen lokaal gaat samenwerken met de PVV. Volgens fractievoorzitter Dijkhoff ligt het niet voor de hand, maar moeten lokale VVD'ers dat zelf beslissen.

De VVD kondigde voor de Kamerverkiezingen van vorig jaar aan niet in een kabinet te willen met de PVV. Dat hing vooral samen met uitspraken van PVV-leider Wilders over Marokkanen en rechters. Bovendien was de samenwerking met de PVV in het eerste kabinet-Rutte I de VVD slecht bevallen.

Dijkhoff kan zich heel goed voorstellen dat plaatselijke VVD-lijsttrekkers ook niet in een college van B en W met de PVV willen, maar hij vindt dat de landelijke VVD dat niet moet voorschrijven. Hij voegt er wel aan toe dat hij er blij mee is dat "de PVV-kandidaten niet op VVD-lijsten staan".

Eerder zei ook CDA-leider Buma dat hij samenwerking met de PVV aan lokale afdelingen overlaat. D66-leider Pechtold sluit coalities met de PVV uit.