Auto rijdt tankstation België binnen, Nederlander omgekomen

Op de snelweg E40 bij Gent is een auto binnengereden bij de winkel van een tankstation. Daarbij is een Nederlander om het leven gekomen.

De man van middelbare leeftijd stond gisteravond koffie te drinken met twee Nederlandse collega's toen het ongeluk gebeurde. De collega's raakten zwaargewond. Zij zijn niet in levensgevaar.

Dronken

De politie heeft de 54-jarige bestuurder van de auto opgepakt. De man uit Oostende was dronken, waardoor hij niet meteen kon worden verhoord. Waarschijnlijk gebeurt dat later vandaag alsnog. Daarna wordt de man voorgeleid aan de onderzoeksrechter.

De schade aan het tankstation is groot. "Het was alsof een bom ontplofte, ik maakte me klein en zag hoe rekken en andere brokstukken alle kanten uitvlogen. Het was rampzalig", vertelt een ooggetuige aan de omroep VRT.